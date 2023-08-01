Страны НАТО не изменили расстановку сил вблизи Беларуси — Пентагон 1 августа, 23:06 Пэт Райдер (Фото:defense.gov)

Страны НАТО не изменяли расстановку сил вблизи границы с Беларусью в связи с усилением активностью там боевиков ЧВК Вагнер, заявил спикер Минобороны США генерал Патрик Райдер.

Об этом сообщает Укринформ.

«Сейчас у меня нет никаких объявлений о каких-либо новых изменениях в расстановке сил НАТО», — сказал он.

По словам Райдера, США в дальнейшем «очень серьезно» будут относиться к безопасности Альянса, учитывая развитие событий вокруг границы Польши со стороны Беларуси.

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«Мы продолжим сотрудничать с нашими союзниками, чтобы обеспечить безопасность каждого квадратного дюйма территории НАТО», — подчеркнул он.

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Вагнеровцы в Беларуси: что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали строить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК.

29 июля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что более сотни боевиков направляются к Сувалкскому перешейку — 100-километровому отрезку на участке границы между Польшей и Литвой. По версии Лукашенко, его режиму «тысячу лет не нужен» коридор, «главное, чтобы было спокойно».

Вечером 1 августа Министерство обороны Польши сообщило, что два беларусских вертолета нарушили воздушное пространство страны во время «учений».