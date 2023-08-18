Польские войска разгромят «вагнеровцев» в случае вторжения — американский генерал 18 августа, 02:44 Знак у реки Буг на польско-белорусской границе (Фото:REUTERS/Kuba Stezycki)

Если боевики террористической организации ЧВК Вагнера попытаются вторгнуться на территорию Польши, они будут разгромлены. Об этом заявил бывший командующий силами армии США в Европе, отставной генерал Бен Ходжес в комментарии Newsweek.

«Контингент Вагнера в Беларуси был бы разгромлен польскими войсками, если бы они действительно попытались пересечь границу», — считает Ходжес.



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Аналитик Института изучения войны Джордж Баррос также сказал, что боевики Вагнера, судя по всему, действительно сдали тяжелое вооружение по требованию министерства обороны страны-агрессора России после своего провального «бунта». По его словам, нет никаких доказательств того, что у «вагнеровцев» сейчас есть боевые машины пехоты, танки, артиллерия и какое-либо другое вооружение для «серьезного наступления на вооруженные силы соседнего государства».

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По мнению Барроса, 4 тысячи «вагнеровцев» в Беларуси не представляют серьезной угрозы ни для Польши, ни для Литвы, ни для Украины.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев не исключал, что боевики Вагнера могут быть использованы на территории приграничных районов Польши и Литвы, чтобы осложнить поставки Украине военной помощи от партнеров.



По информации мониторинговой группы Беларускі Гаюн, на территории Беларуси находится от 4 до 4,5 тысяч «вагнеровцев».

Ранее беларусский диктатор Александр Лукашенко во время встречи с главой кремлевского режима Путиным заявил, что боевики ЧВК Вагнер его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу. Позже диктатор открестился от своих слов, заявив, что «пошутил».

Польша перебросила часть войск к восточной границе после прибытия в Беларусь «вагнеровцев».

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.



Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали строить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же сначала утверждал, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».



В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер.

