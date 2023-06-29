Опасный элемент. Польша усиливает границу в ответ на перемещение боевиков Вагнера в Беларусь 29 июня, 09:08 Боевики ЧВК Вагнера (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В ответ на переезд ЧВК Вагнера в Беларусь Польша усиливает восточную границу, сообщил польский вице-премьер-министр Ярослав Качиньский.

Об этом сообщает Wprost.

«Мы имеем, по крайней мере потенциально, новую ситуацию в Беларуси (сформированную — ред.) присутствием группы Вагнера», — сказал он.

По его словам, согласно имеющимся данным, речь идет о прибытии около 8 тысяч боевиков.

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«Это элемент, опасный для Украины (…), он также потенциально опасен для Литвы и может быть опасен для нас. Это может означать новый этап гибридной войны, этап, гораздо сложнее того, с которым мы имели дело до сих пор», — сказал он.

Качиньский заявил, что поэтому были приняты решения по усилению обороны на восточной границе, речь идет о временных и долгосрочных проектах.

23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе беларусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

В пресс-службе Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться боевикам Вагнера в Беларусь.