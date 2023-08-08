НАТО не видит прямой или косвенной угрозы со стороны боевиков ЧВК Вагнер в Беларуси 8 августа, 22:57 ЧВК Вагнера (Фото:wargonzo/Telegram)

Представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Альянс не видит прямой или опосредованной угрозы со стороны террористической группировки ЧВК Вагнер, которые находятся в Беларуси.

В интервью PAP Лунгеску сообщила, что НАТО значительно усилило оборонное присутствие в своей восточной части в ответ на агрессивные действия России.

Также, по ее словам, Альянс продолжает делать все необходимое для сдерживания любой угрозы и защиты каждого сантиметра территории стран-союзниц.

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«НАТО внимательно следит за всей военной деятельностью в Беларуси. Мы не видим никакой прямой или косвенной военной угрозы от наемников ЧВК Вагнера нашим союзникам, но мы остаемся бдительными», — заявила она.

После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК Вагнера оказались в Беларуси по договоренности с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

23 июля во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что вагнеровцы его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу. Но потом сказал, что пошутил.

29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста наемников ЧВК Вагнера отправились в сторону Сувальского коридора — 100-километрового участка между Польшей и Литвой, который соединяет территорию балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси.

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Такие действия он назвал «опасной ситуацией» и «шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу».

Моравецкий предположил, что наемники ЧВК Вагнера будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши.

Кроме того, Моравецкий заявил, что наемники могут начать проникать на польскую территорию под видом нелегальных мигрантов, что создаст «дополнительные риски».