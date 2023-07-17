ЧВК Вагнер отправила в ЦАР несколько сотен боевиков 17 июля, 02:02 ЧВК Вагнер (Фото:wargonzo/Telegram)

В столицу ЦАР в рамках ротации прибыло несколько сотен наемников ЧВК Вагнера в рамках ротации. Якобы наемники ЧВК оказывают помощь военным вооруженных сил ЦАР и сотрудникам правоохранительных органов.

Об этом сообщает Telegram-канал Содружества офицеров за международную безопасность.



Власти США связывают эту организацию с деятельностью боевиков ЧВК Вагнера в Африке.

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«В Банги прибыл очередной борт с инструкторами для работы в Центральноафриканской Республике. Плановая ротация продолжается», — говорится в сообщении.

Утверждается, что наемники ЧВК якобы оказывают помощь военным вооруженных сил ЦАР и сотрудникам правоохранительных органов республики в преддверии референдума 30 июля.

Ранее сообщалось, что Кремль согласен позволить ЧВК Вагнера сохранить некоторые из своих обширных операций в Африке.