ЧВК Вагнер отправила в ЦАР несколько сотен боевиков

17 июля, 02:02
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ЧВК Вагнер (Фото:wargonzo/Telegram)

ЧВК Вагнер (Фото:wargonzo/Telegram)

В столицу ЦАР в рамках ротации прибыло несколько сотен наемников ЧВК Вагнера в рамках ротации. Якобы наемники ЧВК оказывают помощь военным вооруженных сил ЦАР и сотрудникам правоохранительных органов.

Об этом сообщает Telegram-канал Содружества офицеров за международную безопасность.

Власти США связывают эту организацию с деятельностью боевиков ЧВК Вагнера в Африке.

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«В Банги прибыл очередной борт с инструкторами для работы в Центральноафриканской Республике. Плановая ротация продолжается», — говорится в сообщении.

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Утверждается, что наемники ЧВК якобы оказывают помощь военным вооруженных сил ЦАР и сотрудникам правоохранительных органов республики в преддверии референдума 30 июля.

Ранее сообщалось, что Кремль согласен позволить ЧВК Вагнера сохранить некоторые из своих обширных операций в Африке.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Африка ЦАР Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин

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