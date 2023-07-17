ЧВК Вагнер отправила в ЦАР несколько сотен боевиков
ЧВК Вагнер (Фото:wargonzo/Telegram)
В столицу ЦАР в рамках ротации прибыло несколько сотен наемников ЧВК Вагнера в рамках ротации. Якобы наемники ЧВК оказывают помощь военным вооруженных сил ЦАР и сотрудникам правоохранительных органов.
Об этом сообщает Telegram-канал Содружества офицеров за международную безопасность.
Власти США связывают эту организацию с деятельностью боевиков ЧВК Вагнера в Африке.
«В Банги прибыл очередной борт с инструкторами для работы в Центральноафриканской Республике. Плановая ротация продолжается», — говорится в сообщении.
Утверждается, что наемники ЧВК якобы оказывают помощь военным вооруженных сил ЦАР и сотрудникам правоохранительных органов республики в преддверии референдума 30 июля.
Ранее сообщалось, что Кремль согласен позволить ЧВК Вагнера сохранить некоторые из своих обширных операций в Африке.