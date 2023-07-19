«Переломный момент». В России во время мятежа «вагнеровцев» была раскрыта слабость путинского режима — Дмитрий Кулеба на CNN 19 июля, 13:40 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Основной урок мятежа ЧВК Вагнера в России заключается в том, что слабость путинского режима была раскрыта перед всем миром, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Основной урок вагнеровского мятежа в России заключается в том, что слабость путинского режима была раскрыта перед всем миром, но самое важное — перед российским народом», — сказал он в эфире CNN.

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По словам министра, на протяжении своей карьеры российский диктатор Владимир Путин всегда открыто уничтожал своих врагов, старался делать это как можно убедительнее.

«Но на этот раз он не разгромил „вагнеровцев“. Он пошел на торг и заключил с ними соглашение. И это настоящий переломный момент», — считает он.

23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе беларусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

В пресс-службе Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться боевикам Вагнера в Беларусь.