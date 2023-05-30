Вагнер использует Twitter и Facebook для поиска новобранцев — Politico

30 мая, 23:54
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Глава ЧВК Вагнер Пригожин (Фото:DR)

Глава ЧВК Вагнер Пригожин (Фото:DR)

Российская ЧВК Вагнера использует Twitter и Facebook для вербовки медиков, операторов беспилотников и психологов для участия в боевых действиях в Украине.

Об этом сообщает Politico.

Согласно данным британской исследовательской группы занимающейся дезинформацией Logically объявления о работе в Wagner, наемники которой действуют в нескольких странах, за последние 10 месяцев набрали почти 120 тысяч просмотров в двух социальных сетях.

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Сообщения публикуются десятками языков, в том числе французским, вьетнамским и испанским. Они также содержат контактные номера телефонов, аккаунты в Telegram и предложения зарплат, равные около 2 800 евро в месяц, а также различные льготы, включая оплачиваемые выходные и медицинское обслуживание.

По словам руководителя Logically Кайла Уолтера, некоторые из этих постов являются «настоящими пропагандистскими фильмами» в сочетании с номерами телефонов.

«Поскольку мы продолжаем рассматривать ЧВК Вагнера как все более опасную угрозу в мире, тот факт, что эти сообщения распространяются в Интернете, вызывает беспокойство», — отметил он.

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В компании Meta, являющейся владельцем Facebook, уверяют, что знают об опасности группы Вагнера и она не может присутствовать на их платформах. Там добавили, что компания удаляет этот контент, если его замечает.

Twitter в свою очередь ответил на запрос о комментарии автоматическим эмодзи «poop». На минувшей неделе компания социальных медиа вышла из Хартии Европейского Союза о борьбе с дезинформацией.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Facebook Twitter Война в Украине Частная военная компания Вагнера Вагнергейт Война России против Украины вагнеровцы

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