Министр иностранных дел Украины в 2019-2020 годах, посол Украины в Великобритании в 2020-2023 годах Вадим Пристайко в интервью Radio NV — о встрече за закрытыми дверями президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и ее последствиях.

Запись интервью состоялась 28 июля 2026 года, сразу после встречи Зеленского и Трампа.

— Reuters сообщает, что встреча лидеров Украины и Соединенных Штатов проходила за закрытыми дверями, без представителей медиа. Президенты сразу после не делали публичных заявлений. Вы как дипломат, как оцениваете этот маркер?

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— Я думаю, что, во-первых, мы решили сложную задачу восстановления диалога с Соединенными Штатами на фоне того, что им пришлось переосмыслить всё, что они делали до этого момента в отношении России, — то, что россияне называют «духом Анкориджа». Это была чрезвычайно сложная задача.