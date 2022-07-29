Россия предложила США обменять офицера ФСБ, осужденного за убийство в Берлине — CNN 29 июля, 23:05 Вадим Красиков, осужденный за убийство в Берлине и имеющий связи с ФСБ РФ (Фото:Bellingcat)

Россия хочет обменять американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер на осужденного в США торговца оружием Виктора Бута, а также предполагаемого офицера ФСБ Вадима Красикова, которого приговорили к пожизненному заключению за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Об этом сообщает телеканал CNN в пятницу, 29 июля, со ссылкой на несколько осведомленных источников.



По словам собеседников CNN, ранее в этом месяце страна-агрессор по неофициальному каналу ФСБ передала США запрос на освобождение Вадима Красикова в дополнение к Виктору Буту.



Видео дня

Источники канала сообщили, что американская сторона сочла запрос проблематичным, в том числе потому, что Красиков отбывает наказание в Германии. В Вашингтоне не считают такой запрос официальным ответом на предложение США об обмене. Тем не менее, официальные лица США обратились к немецкой стороне, чтобы выяснить, могут ли там согласиться на такую сделку, пишет CNN.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым 29 июля поднял вопрос освобождения арестованных в России граждан США — бывшего морпеха Пола Уилана и баскетболистки Бриттни Грайнер.

По данным CNN, недавно США предложили России обменять Уилана и Грайнер на российского торговца оружием Виктора Бута, которого в 2012 году приговорили в США к 25 годам тюрьмы за сговор с целью продажи крупной партии оружия левой колумбийской группировке FARC.

В декабре 2021 года суд в Берлине приговорил Вадима Красикова к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. В МИД страны заявили, что убийство было совершено «по государственному заказу» и является «серьезным нарушением немецкого законодательства и суверенитета ФРГ».

Хангошвили застрелили в центре Берлина 23 августа 2019 года. Он был полевым командиром во время второй чеченской войны. Российский режим объявил его в розыск по обвинению в «терроризме». Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году на него в Грузии было совершено очередное покушение.

Убийцу Хангошвили задержали в Берлине в тот же день. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. В марте 2021 года украинские спецслужбы помогли подтвердить, что «Вадим Соколов» — это россиянин Вадим Красиков, связанный с ФСБ РФ. По информации журналистов-расследователей, Красиков служил в подразделении спецназа ФСБ Вымпел и участвовал в нескольких убийствах предпринимателей в России.

Болезнь россиян зашла слишком далеко – Ярослав Грицак, историк https://www.youtube.com/embed/E6WVGlQFn6g

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.