Эстония экстрадировала в США «полковника ФСБ», которого подозревают в контрабанде патронов и западной электроники 15 июля, 19:11 Вадим Конощенок (Фото:via currenttime.tv)

Эстония экстрадировала в США гражданина страны-агрессора России Вадима Конощенка, которого подозревают в закупках технологий и боеприпасов для кремлевской военной машины в обход западных санкций.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции США, Конощенок должен был предстать перед судом в Бруклине 14 июля. В прокуратуре заявили, что россиянина подозревают в том, что он нелегально переправил в Россию сотни тысяч боеприпасов и электронику американского производства, используя подставные компании. Ему грозит до 30 лет лишения свободы.



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В обвинительном заключении и судебных документах сказано, что Конощенок вместе с другими фигурантами дела связан с московскими компаниями Серния Инжиниринг и Сертал, которые под руководством российских спецслужб закупают передовую электронику и сложное испытательное оборудование для страны-агрессора, некоторые из которых могут быть использованы при разработке ядерного и гиперзвукового оружия, а также в других военных целях.



Согласно обвинительному заключению, Конощенок в переписках прямо называл себя «полковником» ФСБ и отправлял свою фотографию в форме ФСБ. У него также нашли сохраненные контакты с префиксом ФСБ и адреса электронной почты с доменов FSB.ru. Он использовал Эстонию как «перевалочный пункт» для переправки товаров американского происхождения в Россию через подставную эстонскую компанию Stonebridge Resources и требовал гонорар в 10%.

27 октября 2022 года эстонские пограничники задержали Конощенка при попытке перевезти около 35 типов полупроводников и электронных компонентов, в том числе производства США. До этого его не раз останавливали из-за перевозки сотен тысяч патронов американского производства. По данным Минюста США, более полутонны боеприпасов, связанных с Конощенком, успели перехватить до того, как их контрабандой ввезли в Россию.