Тайвань заявил о крупнейшем вторжении китайских самолетов в его зону ПВО 26 декабря, 12:53 Китай заявил об «учениях по нанесению ударов» (Фото:PPPS David / Pixabay)

Более 70 китайских истребителей и беспилотников вошли в опознавательную зонупротивовоздушной обороны Тайваня.

Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщило со ссылкой на власти острова агентство Reuters.

Центральное информационное агентство Тайваня заявило, что на сегодняшний день это крупнейшее вторжение ВВС Китая в неофициальную буферную зону между двумя сторонами.

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В КНР утверждают, что ее военные провели «учения по нанесению ударов» в ответ на некие «провокации».

По словам одного из высокопоставленных тайваньских чиновников, таким образом Пекин решил ответить на принятие США оборонного бюджета. В нем, в частности, предусмотрены средства на увеличение военной помощи Тайваню.

В связи с этим в администрации его президента Цай Инвэнь анонсировали совещание высокого уровня по национальной безопасности, чтобы обсудить укрепление системы гражданской обороны острова.