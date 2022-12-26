Тайвань заявил о крупнейшем вторжении китайских самолетов в его зону ПВО
Китай заявил об «учениях по нанесению ударов» (Фото:PPPS David / Pixabay)
Более 70 китайских истребителей и беспилотников вошли в опознавательную зонупротивовоздушной обороны Тайваня.
Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщило со ссылкой на власти острова агентство Reuters.
Центральное информационное агентство Тайваня заявило, что на сегодняшний день это крупнейшее вторжение ВВС Китая в неофициальную буферную зону между двумя сторонами.
В КНР утверждают, что ее военные провели «учения по нанесению ударов» в ответ на некие «провокации».
По словам одного из высокопоставленных тайваньских чиновников, таким образом Пекин решил ответить на принятие США оборонного бюджета. В нем, в частности, предусмотрены средства на увеличение военной помощи Тайваню.
В связи с этим в администрации его президента Цай Инвэнь анонсировали совещание высокого уровня по национальной безопасности, чтобы обсудить укрепление системы гражданской обороны острова.