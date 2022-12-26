Тайвань заявил о крупнейшем вторжении китайских самолетов в его зону ПВО

26 декабря, 12:53
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Китай заявил об «учениях по нанесению ударов» (Фото:PPPS David / Pixabay)

Китай заявил об «учениях по нанесению ударов» (Фото:PPPS David / Pixabay)

Более 70 китайских истребителей и беспилотников вошли в опознавательную зонупротивовоздушной обороны Тайваня.

Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщило со ссылкой на власти острова агентство Reuters.

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Центральное информационное агентство Тайваня заявило, что на сегодняшний день это крупнейшее вторжение ВВС Китая в неофициальную буферную зону между двумя сторонами.

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В КНР утверждают, что ее военные провели «учения по нанесению ударов» в ответ на некие «провокации».

По словам одного из высокопоставленных тайваньских чиновников, таким образом Пекин решил ответить на принятие США оборонного бюджета. В нем, в частности, предусмотрены средства на увеличение военной помощи Тайваню.

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В связи с этим в администрации его президента Цай Инвэнь анонсировали совещание высокого уровня по национальной безопасности, чтобы обсудить укрепление системы гражданской обороны острова.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Китай Тайвань

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