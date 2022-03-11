В Загребе упал беспилотник, который мог прилететь с территории Украины. В Минобороны говорят, он не украинский

11 марта, 17:33
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Место падения беспилотника в Загребе, Хорватия, 11 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Место падения беспилотника в Загребе, Хорватия, 11 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

В Министерстве обороны Румынии сообщили, что в их воздушное пространство с территории Украины залетел беспилотник.

В пресс-службе ведомства сообщили, что беспилотник находился в воздушном пространстве Румынии менее трех минут, после чего взял курс на Венгрию. Вероятно, позже ночью 11 марта этот же беспилотник упал в Загребе, столице Хорватии.

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Новый советник министра обороны Украины Маркиян Лубкивский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что беспилотник — не украинский, на нем были красные звезды. По его словам, украинская сторона обратилась к хорватским партнерам, и сейчас инцидент изучают спецслужбы Хорватии в сотрудничестве с украинскими Министерством обороны, Генштабом ВСУ и Министерством иностранных дел.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телемарафона добавил, что у Украины нет беспилотников, способных преодолеть такое расстояние. Сейчас хорватская сторона выясняет, что это за беспилотник и кому принадлежит.

«Скорее всего, [это] беспилотник оперативно-тактического звена, российский, который запускали с нашей территории. Он потерял управление и залетел аж в Хорватию», — предположил Арестович.

Эксперт по военной авиации Тайлер Роговей сказал в комментарии хорватскому изданию Jutarnji List, что речь может идти о советском разведывательном беспилотнике Ту-141 Стриж.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что такие беспилотники есть как у Украины, так и у России. Но на российских Стрижах есть красные звезды, а на украинских они закрашены или вместо них нарисован украинский герб.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Венгрия Хорватия Беспилотник Румыния Украина Алексей Арестович Война России против Украины

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