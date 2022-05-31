Объединение с РФ. «Президент» непризнанной Южной Осетии приостановил действие указа об организации референдума 31 мая, 00:12 Цей матеріал також доступний українською Алан Гаглоев (Фото:cominf.org/)

Так называемый глава непризнанной Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил действие указа своего предшественника об организации референдума об объединении с Россией.

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Об этом говорится в "указе" так называемого президента Южной Осетии.



Гаглоев объяснил, что проводить в одностороннем порядке « референдум, касающийся законных прав и интересов РФ», недопустим. Он, однако, отметил, что полностью поддерживает «инициативу граждан республики» по дальнейшей интеграции с Россией.

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Согласно указу, Южная Осетия «безотлагательно проведет» консультации «по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией» с Россией. Для этого будет создана делегация во главе с самим Гаглоевым.

Накануне так называемый президент оккупированной Россией Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что хочет 17 июля провести «референдум» о вхождении в состав РФ.

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