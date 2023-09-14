Южная Корея предупреждает о возможной военной сделке между Россией и КНДР 14 сентября, 09:56 Владимир Путин и Ким Чен Ын и Ким Чен Ын (Фото:Михаил Метцель/REUTERS)

Южная Корея выразила глубокую обеспокоенность относительно возможного военного сотрудничества между КНДР и Россией, сообщения о котором начали появляться на фоне встречи северокорейского и российского диктаторов Ким Чен Ына и Владимира Путина.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление главы Министерства объединения Южной Кореи Ким Юн Хо.

По его словам, две страны, похоже, «преследуют какую-то военную сделку».

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Он также упомянул недавний визит министра обороны России Сергея Шойгу в Пхеньян и предложение Москвы о поддержке усилий Пхеньяна в разработке спутника.

«Я не могу не быть глубоко обеспокоенным военным сотрудничеством и соглашением об оружии», — сказал Ким Юн Хо.

Министр призвал Пхеньян и Москву прекратить «незаконные действия», которые приведут их к «изоляции и регрессу», и соблюдать международные нормы, включая резолюции Совета безопасности ООН.

Он также предупредил, что Северная Корея столкнется с «сильным ответом» со стороны Южной Кореи, США и Японии в случае увеличения приверженности к своему ядерному развитию.

Представитель Министерства обороны Южной Кореи Чон Ха Кю заявил, что министерство «внимательно следит» за сообщениями о возможных совместных военных учениях КНДР и России.

Ранее государственное СМИ КНДР Корейское центральное информационное агентство сообщало, что Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Пхеньян.

Визит Ким Чен Ына в Россию — что известно

Ким Чен Ын въехал на территорию России рано утром во вторник, 12 сентября.

США уже предупредили, что, если передача оружия состоится, Россию и КНДР будут ждать новые санкции.

Шеф военной разведки Украины Кирилл Буданов уверяет, что РФ уже полтора месяца получает от Северной Кореи снаряды 122 мм и 152 мм, а также ракеты к Градам.

КНДР — одна из немногих стран, которые открыто поддерживают развязанную Россией полномасштабную войну против Украины. Ким Чен Ын называл ее «священной борьбой» и заявлял о желании строить «сильное государство» вместе с Путиным.

В конце июля Шойгу ездил в Северную Корею на фоне трудностей с вооружением. В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что КНДР передавала ракеты и снаряды так называемой ЧВК Вагнера.