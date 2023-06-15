В ЮАР заявили, что оружие на российском судне предназначалось для Африки

15 июня, 02:33
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Министр обороны ЮАР Танди Модизе (Фото:TheTruthPanther/Twitter)

Министр обороны ЮАР Танди Модизе (Фото:TheTruthPanther/Twitter)

Министр обороны Южно-Африканской Республики Танди Модизе заявила, что на российское судно Lady R, которое в декабре 2022 года причалило к военно-морской базе, имело оружие для Африки.

Об этом сообщает Eyewitness News.

Модизе заявила, что судно Lady R действительно имело на борту оружие, но оно предназначалось для Южной Африки по заказу еще от 2018 года.

«Южная Африка не сделала ничего плохого. Мы заказали, мы получили груз», — добавила она, не уточнив, о каком именно грузе идет речь.

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Глава Минобороны ЮАР заявила, что также не видит необходимости в проведении расследования, которое ранее объявил президент Сирил Рамафоса.

В декабре южноафриканские депутаты заподозрили власти страны в продаже оружия России после того, как подсанкционное российское грузовое судно пришвартовалось на базе военно-морских сил ЮАР вблизи Кейптауна.

Член парламента ЮАР от оппозиционного Демократического альянса Кобус Маре обратился с письменным запросом к министру обороны страны Танди Модиси.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Африка ЮАР Южная Африка Война в Украине

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