В ЮАР заявили, что оружие на российском судне предназначалось для Африки 15 июня, 02:33 Министр обороны ЮАР Танди Модизе (Фото:TheTruthPanther/Twitter)

Министр обороны Южно-Африканской Республики Танди Модизе заявила, что на российское судно Lady R, которое в декабре 2022 года причалило к военно-морской базе, имело оружие для Африки.

Об этом сообщает Eyewitness News.



Модизе заявила, что судно Lady R действительно имело на борту оружие, но оно предназначалось для Южной Африки по заказу еще от 2018 года.

«Южная Африка не сделала ничего плохого. Мы заказали, мы получили груз», — добавила она, не уточнив, о каком именно грузе идет речь.

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Глава Минобороны ЮАР заявила, что также не видит необходимости в проведении расследования, которое ранее объявил президент Сирил Рамафоса.

В декабре южноафриканские депутаты заподозрили власти страны в продаже оружия России после того, как подсанкционное российское грузовое судно пришвартовалось на базе военно-морских сил ЮАР вблизи Кейптауна.

Член парламента ЮАР от оппозиционного Демократического альянса Кобус Маре обратился с письменным запросом к министру обороны страны Танди Модиси.

Депутат требует от министра объяснений, что делало в порту ЮАР судно, которое находится под санкциями США и ЕС, и почему его загрузка проходила в режиме секретности.