«Смеются над устаревшими кастрюлями». Почему Япония не испугана учениями Тихоокеанского флота России — посол в Токио Корсунский 17 апреля, 07:49 NV Премиум Подлодка во время внезапной проверки Тихоокеанского военно-морского флота РФ в неизвестном месте на Дальнем Востоке (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

14 апреля Россия привела в высшую степень боевой готовности Тихоокеанский военно-морской флот в рамках внезапной проверки.

Часть экспертов считает, что агрессор пытается запугать японцев в преддверии встречи стран Большой семерки (G7) 19−21 мая в Хиросиме.

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский в эфире Radio NV опроверг такую версию:

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«Они могут пытаться делать что угодно. Никого они не испугают. Все будет надежно защищено со всех сторон. <...> Я думаю, что мы видим с вами подтанцовку на младших ролях Китая, который только что провел очень мощные и опасные учения вокруг Тайваня. После того в Москве решили, что у них тоже есть желание продемонстрировать свое присутствие в Азии и объявили непонятные ни для кого учения своего Тихоокеанского флота».

Такая ситуация, по словам дипломата, возникает не в первый раз: российские и китайские корабли постоянно плавают вокруг японских островов.

«Этот вопрос я обсуждал с руководством ВМС Японии. Им смешно смотреть на эти устаревшие кастрюли, которые они называют флотом», — рассказал Корсунский.

Посол объясняет: во-первых, в Японии — мощный флот; во-вторых, рядом стоит хорошо вооруженный Седьмой флот США. Поэтому, уверен дипломат, учениями Тихоокеанского флота Россия пытается раздражать.

«Особенно характерно, что эти учения касаются территорий двух из четырех островов северных оккупированных Россией, суверенитет над которыми принадлежит Японии. Они учились отражать высадку десанта. Это такая космическая ерунда, что я даже не знаю, как это охарактеризовать. Япония никогда, ни разу за 50 с лишним лет после того, как статус этих островов был четко сформулирован, что они оккупированы, не говорила о намерениях каким-либо вооруженным образом их возвращать», — добавил Корсунский.