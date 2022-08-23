Премьер-министр Японии призвал продолжать санкции против России
Фумио Кисида (Фото:Xinhua/Zhang Xiaoyu/Pool via REUTERS)
Премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердил свою приверженность санкциям против страны-агрессора России в ответ на войну в Украине.
Об этом сообщает Sky News.
В свою очередь министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил, что страна продолжит тесно сотрудничать с G7 и международным сообществом, следуя инструкциям премьер-министра и отвечая соответствующим образом.
Однако, по его словам, министры не обсуждали никаких новых санкций.
В июле Минобороны Японии обнародовало ежегодный доклад об угрозах нацбезопасности, в котором также упоминается война России против Украины.
В документе говорится, что продолжающееся вторжение России в Украину может привести к укреплению военных связей между Пекином и Москвой.
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