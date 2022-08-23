Премьер-министр Японии призвал продолжать санкции против России

23 августа, 12:55
Фумио Кисида (Фото:Xinhua/Zhang Xiaoyu/Pool via REUTERS)

Фумио Кисида (Фото:Xinhua/Zhang Xiaoyu/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердил свою приверженность санкциям против страны-агрессора России в ответ на войну в Украине.

Об этом сообщает Sky News.

В свою очередь министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил, что страна продолжит тесно сотрудничать с G7 и международным сообществом, следуя инструкциям премьер-министра и отвечая соответствующим образом.

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Однако, по его словам, министры не обсуждали никаких новых санкций.

В июле Минобороны Японии обнародовало ежегодный доклад об угрозах нацбезопасности, в котором также упоминается война России против Украины.

В документе говорится, что продолжающееся вторжение России в Украину может привести к укреплению военных связей между Пекином и Москвой.

https://www.youtube.com/watch?v=lt2chmQXNdE&t=202s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Япония Санкции Война России против Украины

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