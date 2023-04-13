В Японии объявили тревогу из-за запуска КНДР баллистической ракеты

13 апреля, 09:23
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Люди смотрят по телевизору репортаж о том, как Северная Корея запускает баллистическую ракету (Фото:REUTERS/Kim Hong-Ji)

Люди смотрят по телевизору репортаж о том, как Северная Корея запускает баллистическую ракету (Фото:REUTERS/Kim Hong-Ji)

В четверг, 14 апреля, КНДР запустила баллистическую ракету, вероятно, новой модели, что вызвало панику в северной части Японии, где жителей призвали пройти в укрытие.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщает Kyodo, Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря, в результате сработала японская система экстренного оповещения — жителей предупредили, что ракета может приземлиться недалеко от Хоккайдо.

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Однако позже правительство отменило предупреждение, поскольку было установлено, что межконтинентальная баллистическая ракета не должна была приземлиться вблизи главного северного острова Японии.

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Министр обороны Ясуказу Хамада заявил, что ракета, выпущенная в восточном направлении из Северной Кореи под большим углом, не попала на территорию Японии или в исключительную экономическую зону.

27 марта КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря на фоне подготовки США и Южной Кореи к морским учениям с участием американского атомного авианосца.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Япония КНДР Баллистические ракеты

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