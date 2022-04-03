В частности, о войне в Украине. В Минобороны Японии наймут человека, который будет бороться с фейками 3 апреля, 05:51 Цей матеріал також доступний українською Должность нового специалиста звучит как старший координатор глобальной стратегической разведки (Фото:@djordje-petrovic/pexels)

Министерство обороны Японии нанимает специального человека, который будет бороться с фейками. Таким образом, страна хочет противостоять гибридной информационной войне с Китаем и РФ.

Об этом пишет Japan Today.

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Этот работник, в частности, будет публиковать проверенную информацию о войне в Украине.

Отмечается, что в Минобороны уверены, что Россия пытается дезинформировать весь мир, придумывая оправдание своих военных преступлений.

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В Японии также не исключают, что подобную тактику может взять на вооружение Китай в случае "непредвиденных обстоятельств", связанных с Тайванем.

Пост нового специалиста звучит как старший координатор глобальной стратегической разведки. Чиновник будет публиковать корректную информацию о войне на Украине, а также отслеживать фейки из РФ и Китая.

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