В частности, о войне в Украине. В Минобороны Японии наймут человека, который будет бороться с фейками

3 апреля, 05:51
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Должность нового специалиста звучит как старший координатор глобальной стратегической разведки (Фото:@djordje-petrovic/pexels)

Должность нового специалиста звучит как старший координатор глобальной стратегической разведки (Фото:@djordje-petrovic/pexels)

Министерство обороны Японии нанимает специального человека, который будет бороться с фейками. Таким образом, страна хочет противостоять гибридной информационной войне с Китаем и РФ.

Об этом пишет Japan Today.

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Этот работник, в частности, будет публиковать проверенную информацию о войне в Украине.

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Отмечается, что в Минобороны уверены, что Россия пытается дезинформировать весь мир, придумывая оправдание своих военных преступлений.

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В Японии также не исключают, что подобную тактику может взять на вооружение Китай в случае "непредвиденных обстоятельств", связанных с Тайванем.

Пост нового специалиста звучит как старший координатор глобальной стратегической разведки. Чиновник будет публиковать корректную информацию о войне на Украине, а также отслеживать фейки из РФ и Китая.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Япония Пропаганда Фейк Война России против Украины

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