Не просто маргиналы. В Японии есть откровенно пророссийские политики, которые не скрывают своих взглядов — посол

14 июня, 17:11
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Украинский посол Сергей Корсунский рассказал о заявлениях пророссийских политиков в Японии (Фото:Sergiy Korsunsky via Facebook)

Украинский посол Сергей Корсунский рассказал о заявлениях пророссийских политиков в Японии (Фото:Sergiy Korsunsky via Facebook)

Украинский посол Сергей Корсунский рассказал Радио НВ о пророссийских политиках в Японии, которые не являются маргиналами и не скрывают своих взглядов.

« В Японии есть несколько политиков бывших и действующих, откровенно пророссийских, и которые этого не скрывают. Вся Япония знает их отношение. Это не просто маргиналы. Это микроскопическая часть японского политикума», – рассказал Корсунский.

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По его словам, эти политики не призывают Украину признать аннексию своих территорий, «потому что это было бы вообще за пределами японского восприятия мира», однако они утверждают, что виновным в этой войне является приближение НАТО к границам России.

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«Что якобы Россия чувствовала себя в опасности, и что все это американцы, которые, и так далее. Несмотря на то, что безопасность Японии гарантирована американцами. И те же "консервы" , как вы правильно о них говорите, их безопасное существование только потому, что есть американский военный контингент на Окинаве», - пояснил дипломат.

По его словам, это известные люди, четко зафиксировавшие свою позицию, но их никто не слушает.

«Несколько "консерв", по моим наблюдениям, таких неплохих, спрятались в Корее. Там были попытки провоцировать социальные сети и выражать какие-либо специфические мнения. Но опять же, очень маленькая часть», — добавил украинский посол.

Официальная Япония поддерживает Украину и вводит санкции против России.

В начале марта глава МИД Японии Эсимас Хаяси на выступлении в парламенте назвал территории южных Курильских островов «исконно японскими». Затем на отдельной пресс-конференции он заявил, что они « незаконно оккупированные» (Россией - ред.).

После этого Москва фактически прекратила мирные переговоры и запретила Японии ловить рыбу возле Курил из-за «отказа платить квоты».

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Япония Украина-Россия Российско-украинская война Сергей Корсунский Радио НВ Война России против Украины

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