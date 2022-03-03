«В ядерной войне невозможно победить». США отложили испытания межконтинентальной баллистической ракеты из-за провокационной риторики России 3 марта, 02:41 Цей матеріал також доступний українською Ллойд Остин, министр обороны США (Фото:Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

Минобороны США решило отложить испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, опасаясь, что это может быть «неверно понято или истолковано» в контексте «провокационной риторики России».

О переносе пуска объявил 2 марта в ходе брифинга официальный представитель Пентагона Джон Кирби, сообщается на сайте ведомства.

Он отметил, что на выходных Россия объявила о переводе своих ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности.

«Сейчас, в этот период повышенной напряженности, Соединенные Штаты и другие члены международного сообщества справедливо увидели в этом опасный, безответственный и, как я уже говорил, ненужный шаг», — подчеркнул представитель Пентагона.

Соединенные Штаты, и Россия уже давно согласились с тем, что использование ядерной энергии может иметь разрушительные последствия, и что «в ядерной войне нельзя выиграть и что ее никогда нельзя вести».

«Стремясь продемонстрировать, что мы не намерены участвовать в каких-либо действиях, которые могут быть неправильно поняты или истолкованы, министр обороны распорядился отложить запланированный на эту неделю испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III», — собщил Кирби.

Таким шагом США хотят продемонстрировать, что являются ответственной ядерной державой.

Ранее сегодня госсекретарь США выразил обеспокоенность по поводу «провокационной риторики России относительно ядерного оружия».

В воскресенье, 27 февраля, президент России Владимир Путин поручил перевести силы стратегического сдерживания РФ, включающие ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. США и НАТО резко осудили подобное решение главы Кремля.

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