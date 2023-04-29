В Воздушных силах США заявляют об агрессивном поведении и провокациях со стороны пилотов РФ в Сирии 29 апреля, 18:05 Американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor (Фото:Master Sgt. Andy Dunaway/Wikipedia)

Спикер Центрального командования США полковник Джо Буччино заявил о попытках российских пилотов в Сирии спровоцировать пилотов США на воздушное сражение и таким образом вовлечь Соединенные Штаты в «международный инцидент».

Об этом сообщает CNN.

По словам Буччино, подобные действия имели место в нескольких последних случаях с самолетами в небе.

Он отметил, что российские пилоты не пытаются сбить американские самолеты, но они, возможно, пытаются «спровоцировать» ВВС США и «втянуть нас в международный инцидент».

Видео дня

На видео, опубликованном Центральным командованием США в воскресенье, 2 апреля, видно, как российский истребитель Су-35 совершает «опасный и непрофессиональный» перехват американского истребителя F-16. На другом видео во вторник, 18 апреля, показан российский истребитель, нарушивший воздушное пространство коалиции и приблизившийся к американскому самолету на расстояние около 610 метров — расстояние, которое истребитель может преодолеть в считанные секунды.

Официальные лица США связались со своими российскими коллегами по поводу недавних инцидентов, россияне ответили, сказал чиновник, но не признавая произошедшего инцидент.

С начала марта российские самолеты в общей сложности 85 раз нарушили протоколы разведения войск, включая полеты слишком близко к военным базам коалиции.

Командующий авиационным компонентом объединенных сил Центрального командования США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич сообщал, что российские самолеты около 25 раз пролетали над военной базой США Ат-Танф в Сирии в марте, увеличивая вероятность непреднамеренной эскалации между двумя странами.

26 апреля британские и немецкие истребители Eurofighter перехватили в международном воздушном пространстве над Балтийским морем три российских военных самолета. Они летели без опознавательных сигналов.