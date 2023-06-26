События на Бахмутском направлении стали триггером для бунта Пригожина, армия РФ деморализована — Череватый 26 июня, 11:29 Украинский военный на Бахмутском направлении (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Боевые действия на Бахмутском направлении и противодействие и оборона ВСУ стали триггером для бунта в России, об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире Радио Свобода.

«Именно события на Бахмутском направлении были триггером для событий в России. Разбитый Вагнер возвращался в Россию. То, что он был разбит, вызвало трения между ним и военно-политическим руководством — в частности Герасимовым и Шойгу», — сказал он.

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Череватый добавил, что конфликты продолжились на территории России и привели к тем событиям.

По его словам, сейчас российская армия деморализована и демотивирована, а ВСУ используют это в своих целях.

«То, что сейчас там творится, то, что мы слышим по перехватам — оно демотивирует врага. Мы этим пользуемся, каждым их микронедостатком, мы сразу пытаемся использовать в нашу пользу», — заявил Череватый.

Череватый заявил, что сейчас боевиков Пригожина на Бахмутском направлении нет, он их полностью вывел.

«Он (Пригожин — ред.) вывез свои подразделения. Тем более, готовясь к этому „путчу“, между ними даже были „трения“: при выходе они подполковника российской армии брали в плен, и попытка минирования была. Между ними („вагнеровцами“ и российской армией — ред.) больших побратимских отношений нет, и смысла нет. Там есть другие ЧВК, поменьше», — сказал спикер.

Поход Вагнера на Москву. Чего хотел Пригожин

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Причиной Пригожин назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Но конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше. Главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточном снабжении вагнеровцев боеприпасами.

На следующий день, 24 июня, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Из Ростова Пригожин опубликовал обращение, в котором требовал доступ к высшему военному руководству РФ и угрожал «пойти в Москву».

Вскоре было опубликовано обращение российского диктатора Владимира Путина, в котором он назвал Пригожина «предателем «(не упоминая, правда, его фамилию) и сообщил, что вооруженные силы РФ получили приказ о «нейтрализации тех, кто организовал мятеж».

После этого колонны вагнеровцев на военной технике выдвинулись в направлении Москвы.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения.

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад», в полевые лагеря.

В Кремле вскоре заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уедет в Беларусь».