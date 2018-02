В возглавляемой США коалиции прокомментировали "вывод войск из Ирака"

Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористами Исламского государства прокомментировала информацию о выводе американских военнослужащих из Ирака.

Как передает AFP, США сокращают военный контингент на территории Ирака. Однако речь о полном выводе войск пока не идет.

"Коалиция, возглавляемая США, заявила, что сокращает войска в Ираке", - говорится в сообщении.

#BREAKING US-led coalition says it is "adjusting" down forces in Iraq