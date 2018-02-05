В возглавляемой США коалиции прокомментировали "вывод войск из Ирака"

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Иллюстративное фото
Фото: Virginia Guard Public Affairs/Flickr

Иллюстративное фото

Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористами Исламского государства прокомментировала информацию о выводе американских военнослужащих из Ирака.

Как передает  AFP, США сокращают военный контингент на территории Ирака. Однако речь о полном выводе войск пока не идет.

"Коалиция, возглавляемая США, заявила, что сокращает войска в Ираке", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что США начали выводить свои войска из Ирака после заявлений Багдада о победе над террористами ИГИЛ.

Американские войска были введены на территорию Ирака в 2003 году в рамках операции по свержению режима Саддама Хусейна.

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