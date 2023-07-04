«Цель достигнута. Надо больше и быстрее». В Воздушных силах показали «праздничные» ракеты для оккупантов и напомнили США о F-16 4 июля, 12:22 Олещук показал, чем атаковали российских оккупантов в День независимости США (Фото:Николай Олещук/Телеграм)

Воздушные силы ВСУ в День независимости США, вторник, 4 июля, использовали против российских оккупантов американские ракеты с символическими надписями и в очередной раз попросили передать Украине современные истребители F-16.

Командующий ВС генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил США за поддержку, добавив, что именно сейчас идут ожесточенные бои по всей линии фронта — и в небе, и на земле. По его словам, украинские военные успешно используют американское оружие, чтобы защитить население от террора РФ.

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«Наши пилоты ежедневно наносят удары с воздуха. Только что мне доложили, что подписанные 4-м июля 2023 года бомбы и ракеты, предоставленные американскими партнерами, уже достигли своих целей», — рассказал Олещук, опубликовав фото.

На них надписи на английском Слава Украине и Господи, благослови Америку, а также Вместе к миру и победе.

Фото: Николай Олещук/Telegram

«Но нам надо больше, больше и быстрее, для сохранения жизней наших героических воинов, наших граждан! И нам очень нужен F-16! Свобода и демократия должны быть хорошо вооружены», — добавил командующий Воздушных сил.

27 июня Белый дом объявил о новом пакете военной помощи на $500 миллионов для поддержки контрнаступления Украины. В частности, в списке есть дополнительные боеприпасы для Patriot и HIMARS и зенитные комплексы Stinger.

