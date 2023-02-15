Предупредила Украина. В Молдове заявили, что накануне на территорию страны залетел российский объект

15 февраля, 17:31
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Международный аэропорт Кишинева, Молдова, 14 февраля 2023 года (Фото:Inquam Photos/Andrei Mardari via REUTERS)

Международный аэропорт Кишинева, Молдова, 14 февраля 2023 года (Фото:Inquam Photos/Andrei Mardari via REUTERS)

Воздушное пространство Молдовы 14 февраля временно закрывали из-за объекта, принадлежащего России. Об этом заявил председатель парламента страны Игорь Гросу в среду, 15 февраля, передает Cotidianul.md.

На вопрос о том, действительно ли в небе Молдовы заметили российский беспилотник, Гросу ответил: «Да. Либо дрон, либо прибор, который делает какие-то замеры на определенной высоте. Информация поступила от украинских коллег, после чего ее [подтвердила] Национальная армия. Соответственно были проинформированы и румынские коллеги, так как он двигался в юго-западном направлении».

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По словам главы парламента, происхождение объекта неизвестно., он прилетел из Украины.

Ранее Управление гражданской авиации Молдовы сообщило, что 14 февраля воздушное пространство страны закрывали из-за «неопознанного объекта, похожего на метеозонд».

В небе над Румынией в этот день обнаружили объект, похожий на аэростат. В небо поднимали два истребителя МиГ-21, но их экипажи не увидели аэростат ни визуально, ни на радарах, и спустя полчаса вернулись на авиабазу.

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В Воздушных силах 14 февраля говорили, что российские оккупанты снова запустили в воздушное пространство Украины шары с угловыми отражателями для разведки и отвлечения ПВО.

9 февраля президент Владимир Зеленский заявлял, что украинская разведка перехватила российский план по подрыву политической ситуации в Молдове.

Позже президент Молдовы Мая Санду заявила, что РФ планирует организовать госпереворот в стране — с «диверсиями и привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских». По ее словам, план Кремля также предусматривает использование иностранцев.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Воздушное пространство Молдова Украина-Молдова Война России против Украины

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