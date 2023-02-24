Россия начала новый этап в войне против Украины, но цели не изменила — британская разведка 24 февраля, 10:00 Россия не поменяла цели войны против Украины (Фото:Генштаб)

По данным британской разведки, в течение последних недель начался новый этап в войне России против Украины — война на истощение.

В своей сводке в Twitter ведомство напоминает, что с 2014 года стратегическая цель России не изменилась — контролировать всю Украину. В 2014—2021 годах Кремль преследовал эту цель путем подрывной деятельности, разжигания необъявленной войны на Донбассе и аннексии Крыма.

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24 февраля 2022 года Россия перешла к новому подходу и начала полномасштабное вторжение с попыткой захватить всю Украину и свергнуть ее правительство.

Как отметили в разведке, в апреле 2022 года Россия начала осознавать, что ее замысел провалился, поэтому она сосредоточилась на расширении и оформлении своего контроля над Донбассом и югом Украины. В этом Кремль добился медленного и чрезвычайно дорогостоящего прогресса.

«В последние недели Россия снова изменила свой подход. Теперь ее кампания, скорее всего, направлена в первую очередь на ослабление украинских вооруженных сил, а не на захват новых значительных территорий», — говорится в сообщении.

Российское руководство, вероятно, проводит долгосрочную операцию, рассчитывая на то, что преимущества РФ в населении и ресурсах в конечном итоге истощат Украину, добавили в ведомстве.

