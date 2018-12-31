В военной операции против ИГИЛ от авиаударов погибли более тысячи мирных жителей - отчет Сегодня, 08:28 33 Цей матеріал також доступний українською За время операции Коалиция провела в общей сложности 31 406 авиаударов

В результате авиаударов, осуществленных международной коалицией во главе с США в ходе операции против террористической организации Исламское государство в 2014-2018 годах в Ираке и Сирии, погибли минимум 1139 мирных жителей.

Об этом сообщает VOA News со ссылкой на отчет о жертвах среди мирного населения.

"В период с августа 2014 года по конец ноября 2018 года Коалиция провела в общей сложности 31 406 авиаударов. За этот период, основываясь на имеющейся информации, CJTF-OIR оценивает, что как минимум 1139 мирных жителей были непреднамеренно убиты в результате ударов Коалиции с начала операции Прирожденное решение", – говорится в отчете.

По данным исследования, что за это время от ИГИЛ было освобождено почти восемь миллионов иракцев и сирийцев.

Ранее Коалиция признала, что с 2014 года в результате авиаударов было убито 1059 мирных жителей на фоне призывов к обновлению данных от правозащитных организаций, которые давно обвиняют коалицию в значительном занижении количества гражданских лиц, погибших за годы боевых действий против Исламского государства.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал замедлить вывод американских войск из Сирии.

Напомним, США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками террористической организации Исламское государство в Сирии.

Он заявил, что Турция и другие страны на Ближнем Востоке способны противостоять остаткам ИГИЛ в Сирии без поддержки американской стороны.