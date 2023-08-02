«Не имеют никакого отношения». В ВМС ВСУ заявили, что не причастны к атаке на российские корабли 2 августа, 11:30 Российские военные корабли (Фото:Агентство военных новостей/Гандаут через REUTERS)

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины не причастны к атаке на корабли Черноморского флота Сергей Котов и Василий Быков, а беспилотных катеров, об атаке которыми заявили в Минобороны России, нет на вооружении украинских военных моряков.

Об этом заявил спикер ВМС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук в эфире Радио Свобода.

«Такие дроны не стоят на вооружении Военно-морских сил. Это во-первых, это во-первых. Во-вторых, относительно того инцидента, который якобы имел место… военно-морские силы не имеют никакого отношения», — сказал он.

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1 августа Минобороны РФ заявило, что в оккупированном Крыму была предпринята попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли Сергей Котов и Василий Быков. Нападение произошло в 340 км от Севастополя.

В оборонном ведомстве страны-агрессора утверждали, якобы во время отражения атаки три безэкипажных катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей.

Издание Бабель со ссылкой на собственные источники в секторе безопасности и обороны сообщало, что российские моряки одного из этих кораблей просят об эвакуации пострадавших, что противоречит заявлениям о «успешном отражении» атаки дронов.

По их данным, к эвакуации были привлечены вертолеты Ка-29, которым приказано доставить тела погибших и раненых на территорию Черноморского высшего военно-морского училища Севастополя.

Согласно данным перехваченных разговоров между экипажами вертолетов и береговыми авиационными службами РФ, известно о гибели по меньшей мере одного и ранении пяти человек.