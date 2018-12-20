В ВМС Британии рассказали о цели визита в Одессу разведывательного корабля Сегодня, 01:02 429 Цей матеріал також доступний українською Визит британского корабля продлится до 22 декабря текущего года Фото: Думская

Визит в Одессу британского разведывательного корабля HMS Echo является очередным шагом Великобритании в поддержку Украины.

Об этом заявил глава делегации Королевских ВМС Мэтью Уоррен, сообщил пресс-центр командования Военно-морских сил ВСУ в Facebook.

"Визит корабля - это очередной шаг Великобритании в поддержку Украины", - отметил Уоррен.

Также глава делегации Королевских ВМС отметил важность объединения усилий для обеспечения безопасности в Черноморском регионе и выразил поддержку Великобританией Украины и украинских военных моряков, которые находятся в плену Российской Федерации.

По словам первого заместителя командующего ВМС ВСУ вице-адмирала Андрея Тарасова, "это первый визит военного корабля в Украину после событий в районе Керченского пролива, и он очень важен для нашего государства".

Тарасов поблагодарил иностранных коллег за поддержку Украины в борьбе за независимость и отстаивание своих прав, определенных нормами международного морского права и действующих договоров. Он также подчеркнул, что "наша сила заключается именно в единстве и мощной поддержке стран-партнеров, а Великобритания - одна из первых, кто приходит на помощь и является надежным другом даже в сложных ситуациях".

Стороны также обсудили текущую ситуацию в Азово-Черноморском регионе, направления двустороннего сотрудничества и пути его совершенствования.

В командовании ВМС добавили, что визит британского корабля продлится до 22 декабря текущего года.

Напомним, утром 19 декабря разведывательный корабль британского Королевского Военно-морского флота HMS Echo (H87) зашел в порт Одессы.