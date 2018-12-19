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В Вильнюсе не разрешат строительство Дома Москвы из-за угрозы национальной безопасности

Сегодня, 18:53
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В Вильнюсе считают, что Дом Москвы - угроза нацбезопасности

Фото: пресс-служба мэрии Вильнюса

Мэрия литовского Вильнюса на основании заключения Департамента госбезопасности Литвы приняла решение не выдавать новое разрешение на строительство Дома Москвы.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

“Раскрыть вывод Департамента госбезопасности третьей стороне не могу, однако могу подтвердить, что он звучит вполне четко и недвусмысленно: этот объект является инструментом кремлевской пропаганды и представляет угрозу для национальной безопасности Литвы”, - сообщил мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

Ранее, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс обратился к Департаменту государственной безопасности Литвы касательно проверки деятельности Дома Москвы. По словам чиновника, нужно “совместно искать способы, как остановить этот вредный для Литвы проект, который, вероятно, может быть прикрытием для машины кремлевской пропаганды”.

Теги:   Вильнюс Кремль Пропаганда Литва

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