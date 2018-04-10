Партия Виктора Орбана победила на выборах в Венгрии: что он говорил об Украине

9 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о победе на выборах партии ФИДЕС - Венгерский гражданский союз, лидером которой он является. Эта партия получит 134 места в парламенте, партия Йоббик - 27 мест, а Венгерская социалистическая партия - 19.

НВ рассказывает, какие заявления делал Виктор Орбан об Украине и об украино-российских отношениях.

Требование автономии для венгров Закарпатья

В мае 2014 года Виктор Орбан во время выступления в венгерском парламенте заявил, что венгерская диаспора, проживающая в Карпатском регионе Украины, имеет право на двойное гражданство и автономию.

"Венгры, проживающие в Карпатском регионе, имеют право на двойное гражданство, на права национального сообщества и на автономию. Положение 200 тысяч венгров, живущих в Украине, придает этому вопросу особую остроту", - сказал венгерский премьер во время выступления.

Венгерское государство изо всех сил будет поддерживать потребности в автономии венгров Закарпатья

Через несколько дней в эфире венгерского телеканала М1 Орбан пообещал, что Венгрия будет поддерживать стремление к автономии закарпатских венгров.

"Украина не может быть ни стабильной, ни демократической, если не предоставит местным меньшинствам, национальным общинам, в том числе венгерской общине, то, что они заслуживают ... Венгерское государство изо всех сил будет поддерживать потребности в автономии венгров Закарпатья", - заявил он.

Колебания в вопросе санкций против России

После начала агрессии России против Украины и введения антироссийских санкций Евросоюзом венгерское руководство сначала называло санкции бессмысленными.

Встреча Владимира Путина и Виктора Орбана в Будапеште, 28 августа, 2017 года / Фото: EPA

7 ноября 2014 года Орбан признал, что введение санкций в отношении России за ее политику в украинском кризисе является полностью оправданным шагом, но отметил, что санкции против РФ негативно влияют и на экономику Венгрии.

Исходя из этого, премьер-министр Венгрии призвал Европейский Союз компенсировать убытки странам, которые страдают из-за санкций против России, но остаются верными солидарности между членами ЕС.

А 20 ноября 2014 года Орбан заявил, что Венгрия будет выбирать, как ей строить отношения с Россией, исходя из ее национальных интересов, даже если это будет идти вразрез с дипломатией всего Европейского Союза.

Венгерский премьер добавил, что его страна будет поступать исходя из своих национальных интересов, даже если это будет раздражать ее партнеров по ЕС или США.

Тем не менее, Орбан отметил, что Венгрия была солидарна с Евросоюзом относительно отстаивания территориальной целостности Украины.

18 февраля 2016 года во время встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным, Орбан заверил его, что по истечении срока действия пакета санкций против России автоматического продолжения их не будет. Но 1 июля 2016 года Совет ЕС продлил экономические санкции против РФ.

Уже в январе 2018 года Орбан заявлял, что не стоит демонизировать президента РФ Владимира Путина. По его словам, односторонняя политика Евросоюза в отношении РФ плоха. Он добавил, что необходимо признать, что Путин стал сильным игроком мировой политики.

"Российского президента нужно назвать дьяволом для того, чтобы кто-то стал хорошим европейцем, но глупо демонизировать Путина... Евросоюз должен проявлять одновременно силу и готовность к сотрудничеству с РФ", - говорил Орбан.

Южный поток и газ для Украины

В июле 2014 года Орбан заявил, что его страна примет участие в строительстве Южного потока, который должен поставлять природный газ из России в Европу в обход Украины.

Орбан поддерживал идею строительства Южного потока / Фото: EPA

"Тот, кто сказал, что мы не должны строить Южный поток, должен предложить альтернативу относительно того, как мы должны жить без энергетики", - сказал он.

3 ноября, венгерский парламент при поддержке партии ФИДЕС принял закон, который, вопреки санкциям ЕС, должен был позволить построить газопровод Южный поток.

1 декабря 2014 года Владимир Путин заявил, что Россия не может продолжать реализацию проекта Южный поток, так как не получила разрешение от Болгарии. 6 декабря 2014 года Орбан раскритиковал европейских чиновников из-за остановки строительства Южного потока.

Кроме того, с 25 сентября 2014 года Венгрия останавливала поставки газа в Украину. За три дня до этого, 22 сентября 2014 года, произошла встреча председателя правления Газпрома Алексея Миллера и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

8 октября Орбан заверил канцлера Германии Ангелу Меркель, что его страна поддержит единую энергетическую политику Брюсселя в отношении Украины.

"С 1 января Венгрия вместе со Словакией смогут поставлять украинской стороне, если она этого захочет, не только российский газ", - заявил он.

Венгерский премьер отметил, что, прежде всего, его страна должна позаботиться о своей собственной энергетической безопасности, а потому сейчас ускоренно наполняет российским газом собственные газохранилища на пороге зимы.

Поддержка безвиза и Договора про ассоциацию с ЕС

Орбан поддерживал введение безвизового режима с Евросоюзом для граждан Украины.

Венгрия поддерживала предоставление Украине безвизового режима с ЕС / Фото: EPA

22 сентября 2016 года Орбан заявил, что Вышеградская группа (Польша, Чехия Словакия и Венгрия) будет поддерживать Киев и бороться за предоставление гражданам Украины безвизового режима с ЕС.

"В течение последних двух лет ничего не было сделано в деле принятия Украины в ЕС. Не хватило стран, которые в этом поддержали Украины. Голландцы голосовали против, этого не должно быть. Вышеградская группа будет поддерживать Украину и бороться за безвизовый режим в ЕС для ее граждан", - сказал он.

17 декабря 2016 года Орбан заявлял, что Евросоюз должен предоставить Украине безвизовый режим "без промедлений".

"Здесь нет никаких юридических препятствий, и никто не может против этого выступать", - утверждал он.

Венгрия также поддержала Договор про ассоциацию Украины с ЕС и ратифицировала его в ноябре 2014 года.

Предложение узаконить двойное гражданство для венгров Закарпатья

30 марта 2017 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом Петром Порошенко предложил обсудить возможность узаконить двойное гражданство для венгров, проживающих в приграничных территориях Украины.

Сообщалось также, что во время этой встречи Порошенко выразил обеспокоенность заявлениями венгерских чиновников о создании отдельных территориальных автономий в Украине. В свою очередь Орбан подчеркнул поддержку территориальной целостности Украины и немедленного предоставления украинцам безвизового режима с Европейским Союзом.

Незадолго до этого, 21 марта 2017 года, вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен заявил, что выживание венгерских общин, проживающих за границей, зависит от их способности достичь прогресса в деле получения автономии в составе страны, где они постоянно проживают.

Венгерская семья, живущая на Закарпатье / Фото: EPA

"В интересах внешней политики Венгрии пропагандировать венгерские партии. Давайте говорить честно – государства заинтересованы в ассимиляции венгров. А мы заинтересованы в том, чтобы остановить ассимиляцию и сохранить венгерскую идентичность" – сказал он.

После этого Министерство иностранных дел Украины выразило недоумение в связи с призывами Шемьена к созданию автономий венгерского меньшинства в соседних странах. Кроме того, в заявлении украинского внешнеполитического ведомства отмечалась необходимость "противостоять попыткам использования вопросы обеспечения прав нацменьшинств ... российским агрессором, для нагнетания атмосферы недоверия и непонимания".

Орбан против украинского закона об образовании

Виктор Обран является противником языковой статьи украинского закона об образовании, согласно которой школьное образование в старших классах должно осуществляться преимущественно на украинском языке.

Орбан считает, что обучения в школах для венгерского меньшинства на Закарпатье должно быть на венгерском языке / Фото: salank-iskola.org.ua

"ЕС твердо стоит на заявлениях о том, что уровень прав меньшинств, который уже достигнут и предоставлен, не может быть уменьшен по какой-либо причине. Этот уровень можно поднимать, но он никогда не может быть снижен. И неоспоримым фактом является то, что новый закон Украины Об образовании представляет собой уменьшение такого уровня", - заявил венгерский премьер на встрече с представителями иностранных организаций венгров 10 ноября 2017 года.

На этой же встрече Орбан намекнул на "неблагодарность" Украины за поддержку Венгрии.

"Это - история, которую я считаю тяжелой и печальной. Я могу говорить так, ведь в последние годы Венгрия последовательно выступала за Украину, даже по самым острым вопросам ... Я был одним из тех - а порой даже ведущим игроком - кто успешно продвигал предоставление украинцам безвизового режима", - заявил он.

На данный момент Венгрия пытается блокировать сотрудничество Украины с НАТО.

НВ