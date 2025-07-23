В партии Орбана заявили, что на дверях домов на Закарпатье появились «антивенгерские надписи», в МИД отреагировали

Человек в маске с изображением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана (Фото: REUTERS/Lisa Leutner TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo)

В партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана в среду, 23 июля, заявили о «новой антивенгерской атаке» на Закарпатье . Там утверждают, что в Мукачево появились антивенгерские надписи.

Об этом на странице в Facebook написал лидер фракции Фидес в венгерском парламенте Мате Кочиш.

По словам Кочиша, в Мукачево на дверях и стенах здания якобы появились надписи, призывающие к «убийству венгров». Также он добавил фото дверей, на которых видны оскорбительные надписи о гражданах Венгрии.

«Хватит разжигания ненависти! Мы осуждаем любые антивенгерские действия и выступаем в защиту венгров Закарпатья!» — написал он.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий ответил на эти заявления и опубликовал собственные фото с надписями. На его фото видно двери лифта, на которых написано: Не комментируйте надписи на лифтах и Не ищите врага в Украине.

«Месседж МИД Украины в доступной для венгерского парламентария форме», — пояснил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что неизвестные повредили на Закарпатье церковь и оставили на ней провокационную надпись. По данным следствия, на территорию храма проник неизвестный, поджег входную дверь, а на фасаде здания «черной краской совершил надпись провокационного характера, направленную на разжигание национальной и религиозной вражды».

«Принудительный призыв, убийства, поджоги церквей, подстрекательство, запугивание. Все это происходит с нашими венграми, на Закарпатье. Мы не оставим это просто так, можете на нас рассчитывать!» — утверждал Орбан.

Полиция выяснила, что 28-летний парень совершил поджог греко-католической церкви в селе Паладь-Комаровцы. В полиции добавили, что на фасаде здания он оставил надпись провокационного характера, «направленную на дестабилизацию ситуации в регионе и разжигание национальной и религиозной вражды».