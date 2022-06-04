Спикер парламента Венгрии заявил о «психических проблемах» Зеленского 4 июня, 22:42 Цей матеріал також доступний українською Спикер парламента Венгрии заявил о «психических проблемах» Зеленского (Фото:Офис президента Украины)

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер выразил мнение о «психических проблемах» у президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он решительно, иногда жестко просит партнеров о поддержке.

Комментарий венгерского политика в интервью ко Дню национального единства Венгрии приводит издание 444.hu.

Кевер заявил, что не вспоминает из своих наблюдений за международной политикой, чтобы когда-то лидер нуждающейся страны так «поднимал голос против кого-то», как это делает Владимир Зеленский, не только обращаясь к официальному Будапешту, но и канцлеру Германии.

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«Обычно нуждающийся в помощи просит об этом вежливо — конечно, настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят иметь среди друзей. Здесь какая-то личная психическая проблема», – сказал Ласло Кевер.

Спикер сказал также, что ожидает проблем для украинских венгров после войны и что нужно быть очень осторожными, чтобы не дошло до того, что венгерскому меньшинству придется совсем покинуть родину.

Позиция Венгрии по поводу войны России против Украины остается неуверенной. Президент страны официально осудила российскую агрессию, однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и некоторые другие венгерские чиновники выступают против усиления санкционного давления против России и оборонной поддержки Украины.

В частности Венгрия долго блокировала нефтяное эмбарго Евросоюза против РФ. Орбан заявлял, что это поставит под угрозу энергетическую безопасность и называл новый пакет санкций против «исторической ошибкой». В конце концов ЕС ввел лишь частичный запрет на импорт российской нефти, сделав исключение для трубопроводных поставок. Также официальный Будапешт выступил против санкций против главы РПЦ патриарха Кирилла.

Также Венгрия запретила поставлять Украине оружие для обороны от российской агрессии через свою территорию. Венгерский премьер, кроме того, заявил, что его страна не будет поставлять вооружение Украине, поскольку «венгерская армия не имеет оружия, без которого она может обойтись».



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