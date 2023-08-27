«Во всем мире смеются». В МИД Венгрии назвали «военным психозом» санкции против РФ 27 августа, 04:46 Петер Сийярто (Фото:instagram.com/peter_szijjarto)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто снова критически высказался о санкционной политике Европейского Союза в отношении РФ из-за полномасштабной войны против Украины.

Об этом сообщает Telex.



В ходе своего выступления на самом фестивале Транзит чиновник прочитал лекцию на тему Между Востоком и Западом — пространство для маневра во внешней политике Венгрии, после чего резко высказался о санкциях в отношении России, назвав их неэффективными.

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По словам Сийярто, Европа пошла по пути «глобализации войны» вместо ее «локализации». Он считает, что «некоторые европейские политики находятся в военном психозе».

Глава МИД Венгрии также повторил версию правительства о том, что Будапешт знает, кто агрессор (хотя он не назвал ни россиян, ни российского диктатора Владимира Путина в своем выступлении), но «в этой войне никто не воюет за нас, а каждый воюет за себя».

Сийярто также заявил о том, что США «подтолкнули Европу к соперничеству» о том, кто и в каком объеме будет помогать Украине. По его мнению, этим «мы буквально уничтожаем Европу».

Руководитель венгерского МИД фактически поддержал тезы Кремля о «замораживании» конфликта, снова повторив позицию правительства о том, что «война должна закончиться сию минуту».

«Политика санкций провалилась… Во всем мире над политикой европейских санкций смеются», — сказал Сийярто.