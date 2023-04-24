Вице-спикер парламента Венгрии заявила, что для вступления Украины в НАТО нужно «одобрение» РФ

24 апреля, 16:13
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Дора Дуро (Фото:Dúró Dóra/Facebook)

Дора Дуро (Фото:Dúró Dóra/Facebook)

Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро считает, что вступление Украины в НАТО без риска начала прямого конфликта между РФ и Альянсом возможно только при условии, если такой шаг Киев одобрит с Москвой в виде соглашения.

Об этом она скала в интервью пропагандистскому российскому изданию Известия.

По словам Дуро, Будапешт не видит никаких обстоятельств, которые позволили бы поддержать расширение НАТО, приняв в блок Украину.

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«До тех пор пока границы Украины оспариваются и продолжается вооруженный конфликт, даже собственные правила НАТО исключают присоединение Киева к альянсу. Без риска начала войны вступление Украины возможно только в том случае, если Россия одобрит это в виде определенного соглашения», — заявила она.

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Вице-спикер парламента намекнула, что такое отношение Будапешта к интеграции Украины в НАТО связано с политикой Украины относительно венгерского национального меньшинства на Закарпатье, которая не удовлетворяет Венгрию.

Дуро заявила, что украинские власти могли бы сделать «правильный шаг» в этом направлении и дать Закарпатской области и другим регионам «территориальную автономию».

Во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве 20 апреля президент Владимир Зеленский подчеркнул, что «барьеров для принятия политических решений» относительно членства страны в Альянсе нет. Также, по его словам, гарантии безопасности должны быть уже сейчас, но не стать альтернативой вступлению в блок.

После визита Столтенберг заявил, что все страны-члены Альянса согласны с вступлением Украины в НАТО, но сейчас фокусируются на победе в развязанной Россией полномасштабной войне. Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана такие заявления возмутили.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Венгрия НАТО Украина-Россия

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