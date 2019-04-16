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В Венесуэлу доставили гуманитарную помощь от Красного Креста

Вчера, 19:08
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В Венесуэлу доставили гуманитарную помощь от Красного Креста - фото

REUTERS/Isaac Urrutia

Венесуэлу охватил кризис

В Венесуэлу впервые доставили гуманитарную помощь Красного Креста.

Об этом сообщает DW.

В аэропорту Каракаса приземлился самолет, на борту которого находятся необходимые медикаменты, а также медицинские материалы.

Напомним, что около недели назад непризнанный президент Венесуэлы Николас Мадуро после долгих отказов сообщил, что готов принять гуманитарную помощь Международного комитета Красного Креста во время переговоров с главой организации Петером Маурером в Каракасе.

Ранее, военные Венесуэлы перекрыли доступ гуманитарной помощи в страну.

10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором.

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Главой парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо. 

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. В столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.

23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

В то же время в РФ признали майские выборы, а Мадуро – законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

Теги:   Красный Крест Николас Мадуро Венесуэла

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