В Венесуэле заявили о приостановке перевода $1,2 млрд в банки Уругвая
Португальский банк Novo Banco приостановил организованный правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро перевод $1,2 млрд государственных средств в банки Уругвая.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на
заявление члена Национальной ассамблеи Венесуэлы.
"Они попытались переместить финансовые
активы правительства Венесуэлы в Novo Banco в Португалии на сумму около $1,2
млрд в уругвайские банки", - заявил венесуэльский депутат Карлос Папарони во время
заседания Нацассамблеи.
По его словам, операцию удалось вовремя
остановить и "защитить ресурсы всех венесуэльцев".
В Министерстве информации Венесуэлы и Novo
Banco пока не прокомментировали эту информацию.
Напомним, что 4 февраля оппозиционный лидер
Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что режим президента Николаса Мадуро пытается вывезти в Уругвай $1,2 млрд.