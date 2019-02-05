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В Венесуэле заявили о приостановке перевода $1,2 млрд в банки Уругвая

Сегодня, 22:15
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EPA

Попытка режима Мадуро вывезти из Венесуэлы $1,2 млрд провалилась

Португальский банк Novo Banco приостановил организованный правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро перевод $1,2 млрд государственных средств в банки Уругвая.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление члена Национальной ассамблеи Венесуэлы.

"Они попытались переместить финансовые активы правительства Венесуэлы в Novo Banco в Португалии на сумму около $1,2 млрд в уругвайские банки", - заявил венесуэльский депутат Карлос Папарони во время заседания Нацассамблеи.

По его словам, операцию удалось вовремя остановить и "защитить ресурсы всех венесуэльцев".

В Министерстве информации Венесуэлы и Novo Banco пока не прокомментировали эту информацию.

Напомним, что 4 февраля оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что режим президента Николаса Мадуро пытается вывезти в Уругвай $1,2 млрд.

Теги:   Хуан Гуайдо Николас Мадуро Уругвай Венесуэла

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