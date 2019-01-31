В Венесуэле задержали семерых иностранных журналистов
В венесуэльской столице Каракасе были арестованы 11 журналистов, среди которых семь - представители иностранных СМИ.
Об этом сообщил Национальный профсоюз сотрудников прессы Венесуэлы (SNTP).
"Всего за два дня 11 работников прессы были произвольно арестованы в Венесуэле. SNTP фиксирует задержание 7 иностранных журналистов и 4 граждан Венесуэлы, из которых только 2 были освобождены и 2 других были высланы из страны", - говорится в сообщении.
Согласно данным профсоюза, власти Венесуэлы задержали двоих сотрудников французского телеканала TMC Пьера Кайе и Батиста де Монтье.
"Появилась информация о задержании двоих французских журналистов и их продюсера из Венесуэлы Роландо Родригеса. Они находятся в президентском дворце Мирафлорес с полудня 29 января", - говорится в Twitter профсоюза.
Как отмечается, журналисты вели съемку демонстрации в поддержку президента Николаса Мадуро.
Также задержан испанский журналист Гонсало Домингес и двое колумбийцев - Леонардо Муньос и Мауэн Баррига Варгас.
Как передает DW, у президентской резиденции, дворца Мирафлорес в Каракасе были задержаны двое сотрудников Национального телевидения Чили (TVN) - Родриго Перес и Гонсало Бараона. Спустя 14 часов они были депортированы из страны.