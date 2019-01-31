В Венесуэле задержали семерых иностранных журналистов Сегодня, 06:35 257 Цей матеріал також доступний українською EPA Всего за два дня 11 сотрудников СМИ были произвольно арестованы в Венесуэле EPA

В венесуэльской столице Каракасе были арестованы 11 журналистов, среди которых семь - представители иностранных СМИ.

Об этом сообщил Национальный профсоюз сотрудников прессы Венесуэлы (SNTP).

"Всего за два дня 11 работников прессы были произвольно арестованы в Венесуэле. SNTP фиксирует задержание 7 иностранных журналистов и 4 граждан Венесуэлы, из которых только 2 были освобождены и 2 других были высланы из страны", - говорится в сообщении.

#AlertaSNTP | En solo dos días han sido detenidos arbitrariamente 11 trabajadores de la prensa en #Venezuela.



El #SNTP registra la detención de 7 reporteros extranjeros y 4 ciudadanos venezolanos, de los cuales solo 2 fueron liberados y otros 2 expulsados del país. #30Ene pic.twitter.com/opBrA1XCPW — SNTP (@sntpvenezuela) 31 января 2019 г.

Согласно данным профсоюза, власти Венесуэлы задержали двоих сотрудников французского телеканала TMC Пьера Кайе и Батиста де Монтье.

"Появилась информация о задержании двоих французских журналистов и их продюсера из Венесуэлы Роландо Родригеса. Они находятся в президентском дворце Мирафлорес с полудня 29 января", - говорится в Twitter профсоюза.

Как отмечается, журналисты вели съемку демонстрации в поддержку президента Николаса Мадуро.

Также задержан испанский журналист Гонсало Домингес и двое колумбийцев - Леонардо Муньос и Мауэн Баррига Варгас.

Как передает DW, у президентской резиденции, дворца Мирафлорес в Каракасе были задержаны двое сотрудников Национального телевидения Чили (TVN) - Родриго Перес и Гонсало Бараона. Спустя 14 часов они были депортированы из страны.