Приостановка участия России в ДСНВ: Путин ставит под угрозу глобальную безопасность ради политической выгоды — спикер Сунака 22 февраля, 11:20 Риши Сунак (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Великобритания надеется, что российский диктатор Владимир Путин «пересмотрит свое опрометчивое решение» приостановить участие России в договоре о стратегических и наступательных вооружениях.

Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Риши Сунака, сообщает CNN.

По его словам, контроль над вооружениями жизненно важен для глобальной безопасности, и «это еще один пример того, как Путин ставит под угрозу глобальную безопасность ради политической выгоды».

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Во вторник, 21 февраля, российский диктатор Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Договор о стратегических наступательных вооружениях был подписан в 2010 году между Россией и США. Документ ограничивает число ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700. Это единственный оставшийся крупный договор о контроле над ядерными вооружениями, заключенный между Россией и США.