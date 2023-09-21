В Великобритании разоблачили пятерых шпионов, которые работали на Россию

21 сентября, 16:24
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Флаг Великобритании (Фото:Dean Moriarty / Pixabay)

Флаг Великобритании (Фото:Dean Moriarty / Pixabay)

В Великобритании пятеро человек подозреваются в шпионаже в пользу РФ. Они являются гражданами Болгарии.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление британской прокуратуры.

Также уточняется, что подозреваемые занимались шпионажем в период с августа 2020 года по февраль 2023 года.

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Речь идет об: Орлин Руссев (45 лет), Бизер Джамбазов (41 год), Катрин Иванова (31 год), Иван Стоянов (31 год) и Иван Габеров (29 лет).

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Там также уточнили, что все подозреваемые являются гражданами Болгарии.

Они предстанут перед судом во вторник, 26 сентября.

10 сентября издание The Guardian сообщило, что контртеррористическое управление лондонской полиции проводит расследование в отношении двух служащих парламента Великобритании, которых обвиняют в шпионаже в пользу Китая.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Великобритания Шпионаж Болгария Шпионы

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