В Украине российская армия потеряла половину своей боеспособности — глава британских вооруженных сил 5 июля, 07:20 Уничтоженный российский танк (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Российская армия потеряла половину своей боеспособности в Украине, в том числе до 2500 танков, заявил глава вооруженных сил Великобритании, адмирал сэр Тони Радакин.

Об этом сообщает Financial Times.

«Россия потеряла почти половину боеспособности своей армии», — сказал Радакин.

По его словам, в прошлом году она выпустила 10 миллионов артиллерийских снарядов, но в лучшем случае может производить миллион снарядов в год.

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«Она потеряла 2500 танков и в лучшем случае может производить 200 [новых] танков в год», — сказал он.

По данным Генштаба ВСУ, всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 231 тысячу военных.