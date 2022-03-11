«Надругательство над человечеством». Россия получит резкий ответ Запада, если применит химическое оружие против Украины — британский министр 11 марта, 11:30 Цей матеріал також доступний українською 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину (Фото:Twitter/Maria Avdeeva via REUTERS)

Министр технологий Великобритании Крис Филп заявил, что Россию ждет резкий ответ в случае, если она применит химическое оружие в Украине.

Об этом сообщает The Guardian.

«Очевидно, что применение химического оружия, особенно во время вторжения, когда есть очень большое количество гражданского населения, было бы надругательством над человечеством», — сказал он.

Министр призвал Россию не переходить эту черту.

«Я бы сказал всем в России, кто думает об этом: не переходите эту черту, не причиняйте больше страданий украинскому народу. Они уже стреляют в гражданских лиц, которые бегут по гуманитарным коридорам, они бомбят и обстреливают больницы, включая детскую больницу и роддом, не идите дальше в причинении страданий украинскому народу», — сказал он.



Слушайте подкаст на эту тему

По его словам, если Россия применит химическое оружие — это вызовет усиленный ответ со стороны Запада.

«Драматический усиленный ответ, в этом нет никаких сомнений. Я не собираюсь рассуждать о том, какую форму она примет, или предвосхищать ее, но это та грань, которую российское правительство не должно переступать», — сказал он.

10 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила о возможном использовании химического оружия со стороны РФ. Аналогичное предупреждение звучало и от Великобритании.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.