«Надругательство над человечеством». Россия получит резкий ответ Запада, если применит химическое оружие против Украины — британский министр
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину (Фото:Twitter/Maria Avdeeva via REUTERS)
Министр технологий Великобритании Крис Филп заявил, что Россию ждет резкий ответ в случае, если она применит химическое оружие в Украине.
Об этом сообщает The Guardian.
«Очевидно, что применение химического оружия, особенно во время вторжения, когда есть очень большое количество гражданского населения, было бы надругательством над человечеством», — сказал он.
Министр призвал Россию не переходить эту черту.
«Я бы сказал всем в России, кто думает об этом: не переходите эту черту, не причиняйте больше страданий украинскому народу. Они уже стреляют в гражданских лиц, которые бегут по гуманитарным коридорам, они бомбят и обстреливают больницы, включая детскую больницу и роддом, не идите дальше в причинении страданий украинскому народу», — сказал он.
По его словам, если Россия применит химическое оружие — это вызовет усиленный ответ со стороны Запада.
«Драматический усиленный ответ, в этом нет никаких сомнений. Я не собираюсь рассуждать о том, какую форму она примет, или предвосхищать ее, но это та грань, которую российское правительство не должно переступать», — сказал он.
10 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила о возможном использовании химического оружия со стороны РФ. Аналогичное предупреждение звучало и от Великобритании.
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