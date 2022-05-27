В Великобритании помощник министра подал в отставку из-за скандала с вечеринками 27 мая, 22:55 Цей матеріал також доступний українською Пол Холмс (Фото:UK Parliament)

Помощник министра внутренних дел Британии Пол Холмс подал в отставку, заявив о «глубоком недоверии» правительству после обнародования доклада с деталями скандальных вечеринок в офисе премьера.

Об этом сообщает Politico.

Холмс ушел в отставку с должности помощника министра внутренних дел Прити Патель, утверждая, что его работа для избирателей в должности в Истле была «запятнана токсичной культурой, которая, кажется, пронизывает офис премьера».

Видео дня

В отчете высшей госслужащей Сью Грей подробно описано несколько вечеринок на Даунинг стрит с помощниками, которые пили и гуляли до поздней ночи. Премьер-министр Борис Джонсон посетил некоторые собрания.

В заявлении на своем сайте Холмс сказал, что был «шокирован и взбешен» выводами Грэй.

«Мне понятно, что с этими событиями возникло глубокое недоверие как к правительству, так и к Консервативной партии», — добавил он, отметив, что предпочитает продолжить работу в должности депутата.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.