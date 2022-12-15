Глава Минобороны Великобритании допустил поставку Украине крылатых ракет Storm Shadow 15 декабря, 16:11 Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес допустил возможность поставки Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow.

Об этом сообщает Times Radio.

Однако, по словам министра, он не намерен заниматься предположениями о поставках видов вооружений.

"Россия хотела бы знать, какие виды оружия мы можем передать Украине, чтобы поддержать ее. Мы будем обсуждать это с украинцами на основе их потребностей и технических возможностей», - сказал он.

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Уоллес назвал «значительным шагом» возможные поставки Украине ЗРК Patriot.

Ранее Бен Уоллес заявлял, что он «открыт» для пересмотра отказа от поставок Украине вооружений большей дальности действия, если Россия продолжит наносить удары по гражданской инфраструктуре.