В Великобритании на выборах в Европарламент лидирует партия Brexit Сегодня, 02:14 141 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Hannah McKay Лидер партии Brexit Найджел Фарадж REUTERS/Hannah McKay

Предварительные данные по выборам в Европарламент показывают, что в Великобритании первое место занимает партия сторонников Brexit, которую возглавляет националист Найджел Фарадж.

Как передает DW, по данным экзитполов, недавно созданная Партия Brexit набирает наибольшее количество голосов — 31,5%.

Вторыми на выборах могут оказаться проевропейские Либеральные демократы с 10%. За ними — оппозиционные к нынешней власти лейбористы и «зеленые».

Консервативная партия Терезы Мэй, которая недавно сообщила о своей отставке, набрала 7,5% голосов.

Напомним, во Франции лидирует националистическая партия Марин Ле Пен, после нее — политсила французского президента Эммануэля Макрона Вперед, республика.

В Германии лидирует правящая партия канцлера Германии Ангелы Меркель, на втором месте — Партия зеленых.

В Венгрии побеждает правящая националистическая партия Фидес с результатом 56%. В Польше — национал-консервативная правящая партия Ярослава Качиньского (42,4%). В Италии — правопопулистского Лига севера министра внутренних дел Сальвини.