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В Великобритании на выборах в Европарламент лидирует партия Brexit

Сегодня, 02:14
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В Великобритании на выборах в Европарламент лидирует партия Brexit - фото

REUTERS/Hannah McKay

Лидер партии Brexit Найджел Фарадж

Предварительные данные по выборам в Европарламент показывают, что в Великобритании первое место занимает партия сторонников Brexit, которую возглавляет националист Найджел Фарадж.

Как передает DW, по данным экзитполов, недавно созданная Партия Brexit набирает наибольшее количество голосов — 31,5%.

Вторыми на выборах могут оказаться проевропейские Либеральные демократы с 10%. За ними — оппозиционные к нынешней власти лейбористы и «зеленые».

Консервативная партия Терезы Мэй, которая недавно сообщила о своей отставке, набрала 7,5% голосов.

Напомним, во Франции лидирует националистическая партия Марин Ле Пен, после нее — политсила французского президента Эммануэля Макрона Вперед, республика.

В Германии лидирует правящая партия канцлера Германии Ангелы Меркель, на втором месте — Партия зеленых.

В Венгрии побеждает правящая националистическая партия Фидес с результатом 56%. В Польше — национал-консервативная правящая партия Ярослава Качиньского (42,4%). В Италии — правопопулистского Лига севера министра внутренних дел Сальвини.

Теги:   Найджел Фарадж Brexit Европарламент Великобритания

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