Джонсон: В Великобритании более 100 тыс. человек и организаций готовы принять беженцев из Украины 16 марта, 01:03 Цей матеріал також доступний українською Украинские беженцы в Польше (Фото:Mirek Pruchnicki / Flickr)

Более 100 тысяч человек и организаций в Великобритании готовы обеспечить жильем беженцев из Украины. Об этом 15 марта сообщил британский премьер Борис Джонсон.

«Спасибо всем в стране, кто предложил свою помощь», — написал он в своем Twitter.



Ранее правительство Великобритании запустило программу Homes for Ukraine, в рамках которой жители страны смогут предоставить свое жилье бесплатно для украинских беженцев. О готовности присоединиться к ней, в частности, сообщил знаменитый британский актер Бенедикт Камбербэтч.



По данным ООН на 14 марта, 19-й день войны после вторжения России, число украинских беженцев составило почти 3 миллиона человек. Почти 1,8 млн из них выехало в Польшу, еще больше 450 тысяч — в Румынию.



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