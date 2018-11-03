03 ноября 2018, суббота

В Варшаве почтили память жертв Голодомора

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Украинская община и ученики субботних школ почтили память жертв Голодомора
Посольство Украины в Польше/Facebook

Украинская община и ученики субботних школ почтили память жертв Голодомора

В субботу, 3 ноября, к мировой акции «Зажги свечу памяти», посвященной 85-й годовщине Голодомора в Украине 1932-33 гг. присоеденилась столица Польши Варшава.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Польше.

Украинская община Польши и ученики украинских субботних школ вместе с работниками Посольства Украины в Республике Польша зажгли свечи на Вольском православном кладбище у мемориала жертвам Голодомора. Также они зачитали имена 85 детей - невинных жертв геноцида украинского народа.

В 1932-1933 годах от голода погибло более 10 млн человек, что составляет примерно четверть населения нынешней Украины. Пик Голодомора пришелся на весну 1933 года. В Украине тогда от голода умирало 17 человек ежеминутно, тысяча - ежечасно, почти 25 000 - ежедневно.

По данным исследователей, демографические последствия Голодомора ощутимы и по сей день: если бы не было голода в 1932-1934 годах, численность населения в Украине сейчас была бы больше на 4 млн человек.

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