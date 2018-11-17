17 ноября 2018, суббота

В Варшаве будут отмечать годовщину начала Революции Достоинства - СМИ

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Революция Достоинства

Революция Достоинства

21 ноября в Варшаве с участием известных польских политиков и экспертов будут отмечать 5-ю годовщину начала Революции Достоинства, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы хотим, чтобы это событие стало символом солидарности граждан Польши и Украины, которые отдают дань погибшим участникам мирных протестов на Майдане", - завили в офисе евродепутата от Польши Михала Бони.

Во время мероприятия выступят евродепутат Бони, еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан с видеообращением, бывший сопредседатель группы поддержки реформ в Кабинете Министров Украины, экс-министр финансов Польши Лешек Бальцерович, посол Украины в Польше Андрей Дещица и другие.

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Организаторами мероприятия выступают варшавский офис евродепутата от Польши Михала Бони, Посольство Украины в Польше, Объединение украинцев в Польше и фундация Наш Выбор.

Напомним, что 21 ноября 2013 года на Майдан Независимости вышли неравнодушные с протестами против ухода политического руководства страны от законодательно закрепленного курса на Европейскую интеграцию и последующим отказом от этого курса. Во время столкновений активистов Евромайдана с силовиками в центре Киева в период с 21 ноября 2013 года 21 февраля 2014 года погибли более ста протестующих. События на Майдане этого выдающегося для украинского общества и государства периода назвали Революцией Достоинства.

 

 

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