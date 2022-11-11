«Новая эра цивилизации». В Узбекистане прошел первый саммит Организации тюркских государств 11 ноября, 13:22 Позиция Саммит в Самарканде, 11 ноября 2022 года (Фото:president.uz)

11 ноября в Самарканде состоялась встреча лидеров стран-участниц Организации тюркских государств. Тема саммита — «Новая эра тюркской цивилизации: на пути к общему прогрессу и процветанию». По итогам заседания принята декларация, направленная на дальнейшее расширение многопланового сотрудничества в рамках этой структуры. Ранее организация называлась Тюркский совет. Она объединяет пять тюркоязычных государств (Узбекистан, Азербайджан, Турция, Кыргызстан, Казахстан), Венгрия и Туркменистан входят в нее в качестве наблюдателей.

Среди главных тем повестки дня — сокращение бедности и обеспечение продовольственной безопасности региона, население которого превышает 170 млн человек, сообщили в посольстве Узбекистана в Украине.

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В ходе саммита в Самарканде рассмотрены вопросы усиления взаимосвязанности и расширения взаимодействия в области туризма, энергетики и сельского хозяйства. Отдельное внимание уделено выработке эффективных механизмов межрегионального сотрудничества в сфере науки и образования, технологии и инноваций, информирует пресс-служба президента Узбекистана.

«Нет сомнений в том, что мы вместе вступаем в совершенно новый этап развития под девизом „Новая эра тюркской цивилизации: на пути к общему прогрессу и процветанию“. Сегодня все мы сталкиваемся со сложными испытаниями, связанными с нарастающим геополитическим противостоянием, негативными последствиями глобального экономического кризиса и изменения климата. Поэтому в нынешней тревожной ситуации нашим странам крайне важно определить общие подходы и скоординировать усилия в решении самых актуальных проблем. Мы сможем преодолеть любые трудности благодаря дружбе, сотрудничеству и взаимной поддержке», — заявил в выступлении перед участниками встречи президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Шавкат Мирзиеев / Фото: president.uz

Именно Узбекистан станет новым председателем Организации тюркских государств. Страна намерена эффективно реализовать концепцию «Видение тюркского мира — 2040» и принятую сегодня на саммите пятилетнюю Стратегию организации, заверил Мирзиеев.

Более 20 инициатив, выдвинутых Ташкентом в ходе предыдущих саммитов, уже реализованы. В частности, на первом Тюркском агрофоруме в Ташкенте летом 2022 года принято решение способствовать расширению потенциала торгово-экономического сотрудничества путем снятия барьеров, взаимного признания сертификатов безопасности, создания «зеленых коридоров» продвижения продовольственных товаров.

В то же время огромный потенциал и возможности тюркских государств не задействованы в полной мере, говорилось на встрече в Самарканде.

«Взаимный товарооборот между нашими странами составляет всего 4 процента от общего объема внешней торговли. Остальная часть приходится на долю третьих стран. Конечно, никто из нас не может быть удовлетворен таким положением дел. Кроме того, в торговле между нашими странами остаются высокими некоторые таможенные тарифы», — подчеркнул Шавкат Мирзиеев. Он предложил создать «Пространство новых экономических возможностей» и ежегодно проводить Международный тюркский экономический форум с участием стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств, а также ведущих представителей мирового бизнеса.

Еще один актуальный вопрос — укрепление взаимосвязанности в транспортной сфере, в частности повышение конкурентоспособности транзитных коридоров в регионе, введение максимально благоприятных тарифов для бизнеса, создание современной транспортной инфраструктуры, отмечалось в ходе саммита.

Приоритетное направление — обеспечение безопасности в регионе. Указано на важность постоянных контактов и укрепления взаимодействия между правоохранительными органами и специальными службами в борьбе с терроризмом, экстремизмом, радикализацией молодежи, торговлей людьми, наркотрафиком, в сферах обеспечения общественной и кибербезопасности.

Президент Узбекистана также сообщил, что в следующем году под эгидой Организации тюркских государств пройдет фестиваль культуры тюркских народов.

В работе саммита приняли участие: президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В организацию входят пять государств, две страны являются наблюдателями / Фото: president.uz

Первый саммит тюркоязычных государств прошел в октябре 1992 года. Было объявлено о налаживании политического и экономического единства Турции и новых тюркоязычных государств, возникших после ликвидации СССР. В 2009 году в азербайджанском городе Нахичевань президентами Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции было подписано соглашение, согласно которому официально создана международная политическая организация Тюркский совет. Узбекистан присоединился к ней в 2018 году, Туркменистан и Венгрия принимают участие в ее работе в качестве наблюдателей. В Киеве в 2014 году открыто региональное представительство Тюркского совета.

В 2021 году президент Турции Эрдоган объявил о переименовании Тюркского совета в Организацию тюркских государств.